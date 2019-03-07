Öğrencilerden minyatür sanatına yoğun ilgi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile Safranbolu’daki okullara çeşitli konularda destek veren SAKEM, lise öğrencilerine minyatür sanatını tanıttı. Öğrencilerin minyatür sanatına ilgisi oldukça yoğun oldu.

Pek çok alanda yüzlerce kurs ve binlerce kursiyere sahip olan Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) öğrencileri de unutmuyor.

Çocuklar için sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, eğitici gibi daha pek çok konuda projeler hazırladıklarını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer,“ Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken geçmişlerini de unutturmamaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda SAKEM vasıtası ile okullara verdiğimiz desteklere bir yenisi daha eklendi” dedi.

Çocukların geleneksel sanatlardan olan bu güzel sanat dalına ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ürkmezer, “ Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi minyatür öğretmenimiz koordinesinde Aslanlar Şube’mizde ilçemizin başarılı okullarından birisi olan Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine minyatür sanatı tanıtıldı. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çeşitli projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.