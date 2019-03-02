0553 313 94 23

Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli mektup

Tokat'ın Erbaa ilçesinde askerlere duydukları minneti anlatan mektup yazan lise öğrencileri içine, üzerinde "yaşasın askerler" yazan mendil de koydukları zarfları önümüzdeki günlerde Siirt'in Pervari ilçesine gönderecek

02 Mart 2019 Cumartesi 18:17
Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli mektup

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde lise öğrencileri, askerlere duydukları minneti anlattıkları mektup yazdı.

Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, babası Siirt'in Pervari ilçesinde görevli olan Yaren Taşdan'ın baba özlemini dile getirmek ve diğer Mehmetçiklere moral vermek amacıyla askerlere mektup yazıp zarfın içine de mendil koydu.

Okuldaki 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte üzerinde "yaşasın askerler" yazan mendillerle mektubun bulunduğu zarflar, önümüzdeki günlerde Siirt'e gönderilecek.

Edebiyat öğretmeni Günay Uysal, AA muhabirine, öğrencilerinden Yaren Taşdan'ın babasının Pervari'de görev yapması dolayısıyla oradaki askerlere moral vermek istediklerini söyledi.

Türk askerlerine, yanlarında olduklarını ve onlara minnet duyduklarını belirtmek istediklerini dile getiren Uysal, "Okulumuzdaki bir diğer edebiyat öğretmenimiz Abdullah Telli ile iki sınıfımızda bu kapsamda mektuplar yazıldı. Zarfın içine de mendil koyarak Pervari'ye göndereceğiz." dedi.

Öğrencilerden Büşra Hanife Konyar da mektubunda askerlere ne kadar mert, ne kadar şanlı ve ne kadar vatan aşkıyla dolu olduklarını yazdığını anlatarak, "Askerler sayesinde buralarda rahat rahat durduğumuzu biliyoruz. Bu mektup ve mendillerle askerlerimize minnettarlığımızı dile getirdik." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:17
  1. Erbaa
  2. Mehmetçik
  3. mektup
  4. öğrenci
  5. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Trabzon mitingi
    1. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. "Türkiye, teröristleri kaynağında..
    5. Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli..
    6. Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile..
    7. Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
    8. Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü
    9. Ali Ekinci’den gövde gösterisi
    10. Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden..
    11. "Projeleri hizmet anlayışını yarıştırın"
    12. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    13. TY Elazığspor - Denizlispor maçının..
    14. Pakistan-Hindistan gerilimi için..
    15. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    16. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 3 - DG..
    19. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1-..
    20. Böcek Kumluca’da SKM açılışına katıldı
    21. Abalı Denizlisporlu Kehinde, babasını..
    22. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    23. "Onların oluşturduğu ittifak, millet..
    24. Nebi Koca güven tazeledi
    25. Nasıranlı Huzurevlerinde seçim bürosu..
    26. Forbes Zenginler Listesine..
    27. Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik..
    28. "Kapıkule'yi genişletiyoruz, peron..
    29. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 -..
    30. TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 -..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...