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Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne kuşevi

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Atölyeler projesinde Zeytinköy Destek Eğitim Kursu’na devam eden 35 öğrenci, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nda topladıkları çalılarla kuşevi yapacak.

06 Ağustos 2019 Salı 10:04
Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne kuşevi

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Atölyeler projesinde Zeytinköy Destek Eğitim Kursu’na devam eden 35 öğrenci, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nda topladıkları çalılarla kuşevi yapacak.


Muratpaşa Belediyesi’nin, ortaöğretim öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliği sunmak için hizmete açtığı destek eğitim merkezleri, yaz aylarında özel programlara imza atıyor.Muratpaşa Beledyesi Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’ne devam eden 35 öğrenci, derslerini Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkında yaptı. Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’ne devam eden öğrenciler; Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’ndaki atölye çalışmalarında, eğitmenlerin anlatımlarının ardından kuşevi yapımında kullanılabilecek çalıları topladı. Çocuklar, topladıkları çalılarla; tasarladıkları kuşevini bu hafta içinde yapacak.


Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’ndaki atölye çalışmalarına katılan Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi öğrencileri aynı zamanda; ekip olarak iş yapabilme alışkanlıklarını pekiştirirken, doğada nefes teknikleri çalışmasıyla da farklı bir deneyim yaşadı.


Belediye eğitim kurumlarında eğitim desteğinin yanı sıra çevreye saygılı, doğasever insanların yetişmesi için de özel programlar uygulandığına işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Destek eğitim merkezlerimizde kurslara katılan öğrencilerimiz, sıvı sabun yapımı ile başlayan atölye çalışmalarında kedi ve köpek evleri de inşa etti. Kendi yaptıkları kedi, köpek evlerini Yaşlı Evlerimize teslim etti. Şimdi de kendi topladıkları çalılarla kuşevi yapacaklar. Daha sonra Pazar filesi örmeyi de öğrenecekler. Çocuklarımızı teker teker kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:04
  1. doğa

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