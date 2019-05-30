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Öğrencilerden köyde çevre temizliği

Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri etwinning projesi kapsamında köy içinde çevre temizliği yaptılar.

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:12
Öğrencilerden köyde çevre temizliği

Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri etwinning projesi kapsamında köy içinde çevre temizliği yaptılar. Öğrenciler çöpten topladıkları materyaller ile yaptıkları kostümler ile defile ve sergi düzenlediler.


Yeniköy Ortaokulu İngilizce öğretmeni Sevinç Aytaş ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu İngilizce öğretmeni Elif Kahraman’ın ortağı olduğu uluslararası etwinning projesi olan “Your Mess Is Mıne & My Mess Is Yours“ projesi için iki okul bir araya geldi. Proje Kasım 2018 ayında başladı. 7 ay süren projeye katılan öğrenciler çeşitli WEB araçlarını deneyimleyerek, kullanmayı öğrenirken, bir yandan da atıklar, geri dönüşüm, sıfır atık konularında bilgi edinerek ve çevreleriyle paylaştı. Proje kapsamında hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden ortaklar ile işbirliği içerisinde çevre ve geri dönüşüme dikkat çekmek adına çalışmalar yapıldı. Öğrenciler topladıkları geri dönüşüm malzemeleri ile ders materyalleri, afişler, müzik aletleri, kostümler oluşturdu. Projede çevre dostu çantalar, tüm proje ortağı okullarda mandala etkinliği yapıldı. Öğrenciler çevre temizliğine dikkat çekmek adına okul gazetesine haberler yazdı. Action Bound, Quizzes gibi uygulamalarla tüm ortak okullarla Online oyunlar oynadılar. Öğrenciler bu etkinlikleri yaparken hem eğlendiler hem de öğrendiler.


Projenin kapanışında 2 okulun öğrencileri Yeniköy Ortaokulunda geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı kostümlerle defile yaptı. Doğa yürüyüşü yapıp, köyde sokaklardan çöp topladı. Öğrenciler proje ortakları ile beraber yazdığı şarkıyı söyledi. Proje ürünlerinin yer aldığı sergi öğretmenler, öğrenciler ve köy halkının katılımı ile açıldı. Proje sonunda öğretmen ve öğrencilere sertifikaların dağıtılması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:12
  1. sergi
  2. doğa

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