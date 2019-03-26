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Öğrencilerden Kaymakam Yavuz’a ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Balaban İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Çalışkan, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler ile birlikte Kaymakam Naif Yavuz’u makamında ziyaret etti.

26 Mart 2019 Salı 10:21
Öğrencilerden Kaymakam Yavuz’a ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Balaban İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Çalışkan, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler ile birlikte Kaymakam Naif Yavuz’u makamında ziyaret etti.


Sosyal bilgiler dersi ’Yerel Yönetimler, Meslekleri Tanıma’ projesi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Balaban İlkokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında ilçe Kaymakamı Naif Yavuz’dan bilgi aldılar. Ziyarette Kaymakam Yavuz, mesleği hakkında bilgi verdi. Makam koltuğunu da çocuklara teslim eden Yavuz, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Kaymakam Yavuz öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yavuz, geleceğin teminatı çocuklara derslerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:21
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