Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler’e tatil mesajı Hakkari Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler de sosyal medyadan Kaymakam Ramazan Kendüzler’e ‘tatil’ mesajı yağdırdı.

Hakkari Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler de sosyal medyadan Kaymakam Ramazan Kendüzler’e ‘tatil’ mesajı yağdırdı.

Hakkari Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, kar tatili isteyen öğrenciler sosyal medyadan Kaymakam Ramazan Kendüzler’e ‘tatil’ mesajı yağdırdı.

Öğrenciler, “Sayın Kaymakamım tatil istiyoruz. Yarın sıkıcı dersler de var. Hazır kar yağıyor, yap şu tatili ikimizde rahat edelim. Kaymakamım yapın şu tatili de öğrenciler biraz coşsun hem zaten biz tatilde kitap okuyoruz” şeklindeki paylaşımlar yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.