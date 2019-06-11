Öğrencilerden Kaymakam Güven’e “ilçemize hoş geldiniz” ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler göreve yeni başlayan Kaymakam Oray Güven’e ziyaret gerçekleştirdi.

Pazaryeri Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven’in desteği ve Söğüt, Bozüyük İlçesinde Gençlik Hizmetleri Proje Uygulayıcısı Sevcan Akıncı’nın yürüttüğü Mobil Gençlik Merkezi Fırsat Çadırı Projesi kapsamında Söğüt ve Bozüyük’te bulunan çadırları ve tarihi yerleri ziyaret etti. Gezi kapsamında Okçuluk, Matrakçı Oyunu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Dursun Fakih, Ertuğrulgazi ve Kuyulu Mescit Ziyaretlerinin ardından Söğüt ve Bozüyük Mobil Gençlik Merkezi Çadırı ziyareti gerçekleştirdi, daha sonra bir alışveriş mağazasındaki İlkokullarımızın Resim Sergisi ziyaret etti.

Gezi programının sonunda Proje yürütücüsü Sevcan Akıncı, Okul Müdürleri İslam Özkul, Bilal Çoğul ve öğrenciler Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven’i ziyaret etti. Kaymakam Güven öğrencileri Hükümet Konağı önünde karşıladı. Proje yürütücüsü Sevcan Akıncı’nın Kaymakama Poşu ve Börk hediyesinin ardından Kaymakam Oray Güven ziyaretine gelen öğrenciler ile toplantı salonunda sohbet ederek, öğrencilere başarılar diledi.