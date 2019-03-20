Öğrencilerden kantinci amcaya ‘insaflı ol’ mesajı! Harçlıklar teneffüs alışverişine yetişmiyor

Buğra Kardan

Gıda fiyatlarının artışı okul kantinleri ve büfelerde de karşılık buluyor. Derse verilen 5-10 dakikalık arada tüketilen simit, poğaça, açma ve sandviç gibi ürünlerin fiyatlarının yüzde 50-60 artması tepki çekiyor.

Yiyecekler cep yakıyor

Fiyatlar karşısında şaşkın olan öğrenciler, “Yiyeceklerin ve içeceklerin yanına yanaşılmıyor. Teneffüsleri yarı aç, yarı tok geçiriyoruz” diye dert yanıyor. Aynı öğrenciler kantincilere ise şöyle sesleniyor: “Ürünler cep yakıyor. Harçlığımız karnımızı doyurmaya yetmiyor. 10-20 liraya ne alınabilir ki? Lütfen anlayışlı olun. Bizi kendinizin, çocuğunuzun yerine koyun ve fiyatları makul seviyelere indirin. Fedakârlık yapın, bizi ve ailelerimizi rahatlatın. Bizim lehimize bir adım atmanız, sizin gelirinize ya da kârınıza halel getirmeyecektir.”

Denetimler artırılsın

Tüketici derneklerinden de peş peşe kantinlere ve büfelere yönelik denetimlerin arttırılması uyarısı geliyor. Bu yöneticiler, fiyat ve gramaj hilelerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyor.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, kantincilerin ürün fiyatlarını kafalarına göre artırmalarının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Denetimlere önem verilmeli, suiistimallere geçit verilmemeli” dedi.

Kooperatifleşmeye gidilebilir

Kantinlerin yanlış ellerde bulunduğundan yakınan Çakar, “Bu derde deva bulunabilir, yeni bir formül ortaya konabilir. Örneğin kooperatifleşmeye gidilebilir” önerisini sundu. Kooperatifleşmenin yararlarına değinen Çakar, “Bu uygulamayla çocuklarımızın güvenli ürünlere, uygun fiyatlarla erişmelerine imkân tanınır. Yavrularımızın ticaret yapmalarının, hayatı anlamalarının önü açılır” ifadelerini kullandı.

Ürün tedariki kolaylaşmalı

Kantinlerin yerini kooperatiflerin almasını savunan Çakar, “Ardından da gıda ürünlerinin tedarikini kolay kılacak adımlar atılmalı. Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim giderleri karşılanmalı” diye ekledi.

Şekerli ve unlu mamul satışı durdurulmalı

Okul kantinlerinin unlu ve şekerli gıdalarla dolu olduğunu vurgulayan THD Genel Başkanı Çakar, “Bu zararlı ürünlerin satışı durdurulmalı. Çocuklarımızın vitaminleri ve mineralleri almaları temin edilmeli. Bu sebeble raflarda fındık ve badem gibi faydalı, güvenli ürünlere yer verilmeli” temennisinde bulundu.