0553 313 94 23

Öğrencilerden kampüste İngilizce konuşmalarını isteyen akademisyen istifa etti

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen ABD Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisansüstü Çalışmalar Direktörü olarak çalışan Megan Neely, öğrencilerine gönderdiği mailde kampüste İngilizce dışında bir dil konuşmamalarını istedi - Neely, ilgili e-postanın basına sızması sonucu direktörlük görevinden istifa etti - Tıp Fakültesi Dekanı Mary Klotman ise Neely'nin maili için özür dilediği ve öğrencilerin kampüste istedikleri dili kullanabileceklerini söyledi

27 Ocak 2019 Pazar 23:16
Öğrencilerden kampüste İngilizce konuşmalarını isteyen akademisyen istifa etti

NEW YORK (AA) - ABD'deki Duke Üniversitesinde öğrencilerine bir mail göndererek kampüste İngilizce dışında bir dil konuşmamaları uyarısında bulunan direktör, ilgili elektronik postanın basına sızması sonucu görevinden istifa etti.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Kuzey Carolina eyaletinde bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Duke Üniversitesinin Tıp Fakültesinde Lisansüstü Çalışmalar Direktörü olarak çalışan Megan Neely, öğrencilere bir mail göndererek kampüste sadece İngilizce konuşmalarını istedi.

Mailinde, iki fakülte görevlisinin kendisine gelip, Çince konuşan öğrencileri belirlemekte kendisinden yardım istediğini belirten Neely, bu öğretim görevlilerinin eğer Çince konuşan bu öğrenciler kendilerine staj için başvurursa onları hatırlamak istediğini belirttiklerini aktardı.

Neely, mailinde "Fakülte üyeleri, Çince konuşan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirme fırsatını değerlendirmedikleri ve başkalarının anlamayacağı bir dili konuşmak kabalığını gösterdikleri için hayal kırıklığına uğramışlardı." ifadesini kullandı.

Öğrencilerine profesyonel ortamlarda ve kampüste İngilizce konuşmaları uyarısı yapan Neely, aksi halde "istenmeyen sonuçların" ortaya çıkabileceğini söyledi.

Neely, söz konusu mailinin üniversite gazetesinde yayınlanmasının ardından direktörlük görevinden istifa etti ancak yardımcı doçentlik görevini sürdürecek.

- Dekan özür diledi

Tıp Fakültesi Dekanı Mary Klotman ise öğrencilere bir mail göndererek Neely'nin maili için özür diledi ve öğrencilerin kampüste istedikleri dili kullanabileceklerini söyledi.

Öğrencilerin konuştukları dilin kariyer fırsatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Klotman, Neely'nin mailinin de soruşturulacağını kaydetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:16
  1. ABD
  2. Duke Üniversitesi
  3. İngilizce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus" partisi kuruldu‎
    1. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
    2. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
    3. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
    4. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
    5. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
    6. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
    7. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
    8. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
    9. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
    10. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
    11. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
    12. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
    13. Irak'tan küstah hareket! PKK'yı..
    14. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
    15. CHP o ilçede AK Partili ismi aday..
    16. Özat gemileri yaktı: Ya düzen..
    17. Sudan hükümetinde parti içindeki..
    18. Başkentte Cumhur İttifakı İstişare..
    19. Sakarya'da korkunç kaza! Kamyonetle..
    20. BMGK'da Venezuela tartışması: ABD..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!