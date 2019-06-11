Öğrencilerden jandarmaya "kuruluş" kutlaması

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında öğrenciler Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını gezdi.

Şehir merkezinde ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitim gören ilk okul öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürleriyle beraber Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına geldi. Burada Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eşi Ünzile Atasoy ve jandarma görevlileri tarafından karşılanan öğrencilerle tanışılıp sohbetler edildi. Sıcak sohbetlerin kurulduğu etkinlikte daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrenciler daha sonra bahçede hazırlanan etkinlik alanında jandarma ekiplerinin olaylarda kullandıkları silahları, droneleri, zırhlı araçları ve ekip araçlarına binerek jandarma görevlilerinden bilgiler aldı. Öğrenciler aynı zamanda jandarma arama kurtarma ve narkotik köpeklerine de yakından ilgi gösterdi. Öğrenciler, Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyleyerek, kendilerini ağırlayan ve kendileri ile yakından ilgilenen Albay Ercan Atasoy’a, eşi Ünzile Atasoy’a ve jandarma görevlilerine teşekkür ettiler.