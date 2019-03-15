Öğrencilerden iklim değişikliğine karşı gösteri

MADRİD (AA) - "Fridays For Future" (Gelecek İçin Cumalar) adlı gençlik hareketinin çağrısıyla 89 ülkede binden fazla şehirde meydanlara inen öğrenciler, "iklim değişikliğine karşı eyleme geçmedikleri" gerekçesiyle siyasetçileri eleştirdi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi İspanya'da da 40'tan fazla kentte ders bırakma eylemi yapan öğrenciler, siyasetçilerden "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçmesini" istedi.

Başkent Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan binlerce öğrenci "Kapitalizm gezegeni öldürüyor" pankartı arkasında Meclis binasına kadar yürüyerek, iklim değişikliğine karşı "gerçek önlemlerin hayata geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Öğrenci temsilcilerinden basına yapılan açıklamalarda, iklim değişikliğine karşı önlemlerin bir an önce uygulanması gerektiği vurgulanarak, "Siyasetçilerin bizlere teşekkürlerinden artık bıktık. Çok kritik bir dönemdeyiz. İklim değişikliğinin 10 yıl sonra geri dönüşü olmayacak etkilerini önlemek için hemen siyasetçilerin adım etmesi gerekiyor. Onların sorumsuzluğunun cezasını gelecekte bizler, çocuklar ödememeli." denildi.

Öğrenciler, eylemlerini her cuma günü sürdürmekte kararlı olduklarını, mücadelelerini bırakmayacaklarını söylediler.

İspanyol polisi, gösteriden dolayı Meclis çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.