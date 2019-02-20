Öğrencilerden “Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun” çalışması

Elazığ’ın Palu ilçesinde ortaokul öğrencileri “Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun” sloganıyla okul duvarına kuş yuvası yerleştirdi.

Palu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler bu kapsamda Teknoloji Tasarım derslerinde kuş yuvası yaptı. “Her Sınıfın Bir Yuvası Olsun” sloganıyla yapılan kuş yuvaları,okulun dış cephesine astı.

Okul öğrencileri açıklamalarında, “Tasarım dersinde yapıp boyadığımız kuş yuvalarını, ilkbahar aylarında yuva yapan kuşlar için hazırladık. Her sınıf, kendi sınıfı için bir yuva yaptı ve sınıfının penceresinin altına astı. Bunda ki amacımız hayvan sevgisine dikkat çekmekti. Yaratılan en şerefli varlık olan insan, yüce yaratıcının insanlar için yarattığı hayvanları sevmeli ve onları için bir şeyler yapmalıdır. Çünkü onlar insanoğlu için çok şey yapıyorlar” dedi.