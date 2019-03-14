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Öğrencilerden hayır kermesi

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında düzenledikleri kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışladı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:52
Öğrencilerden hayır kermesi

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında düzenledikleri kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışladı.

 

Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen kermeste, öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları yemekler, börekler, tatlılar ve atıştırmalık ikramlar yer aldı. Zengin menülerini mütevazı bir fiyat listesi ile satışa çıkaran öğrenciler, akademisyenler ve öğrenci arkadaşları tarafından büyük ilgi gördü. Kısa sürede önünde uzun kuyruklar oluşan kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışlayacaklarını ifade eden öğrenciler, sosyal sorumluluk bilincini bu kermes vasıtasıyla pekiştirdiklerini ifade ettiler. Ders yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ağırman Aydın ise, amaçlarının yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek ve toplumda bir farkındalık yapmak olduğunu söyledi. Açlık sorununun dünya üzerindeki en büyük insani felaketlerden biri olduğunun altını çizen Aydın, derste öğrenilenlerin anlamlı bir çıktıya dönüşmesi için çabaladıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:52
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