0553 313 94 23

Öğrencilerden hastane pediatri servisine kitaplık

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Leyla’dan sonra ekibi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri servisine kitaplık kazandırdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
Öğrencilerden hastane pediatri servisine kitaplık

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Leyla’dan sonra ekibi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri servisine kitaplık kazandırdı.


Tıp fakültesi öğrencileri tarafından kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için başlatılan “Leyla’dan sonra” projesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Pediatri servisinde tedavi gören çocuk hastaların, hastanede kaldıkları süre zarfında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla projenin web sayfasından kitaplık kurmak için çağrıda bulunuldu.


Başlatılan kampanya sonrası gelen kitap bağışlarıyla pediatri servisi içinde küçük bir kütüphane oluşturuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Önder Kılıçarslan, Dr. Öğretim Üyesi Nadide Melike Sav, Dr. Öğretim Üyesi Seda Erişen Karaca ile serviste görevli sağlık personeli ve tedavi gören vatandaşlarımızın katılımıyla kitaplığın açılışı yapıldı.


Açılışta emek ve sabır isteyen bu projede bulunan öğrencilere uğraşları ve çalışmalarından dolayı teşekkür edilirken, daha büyük projelerde de birlikte olma temennisinde bulunuldu.


Projede yer alan öğrenciler ise, “Pediatri servisinde tedavi gören çocuklarımızın bugün itibariyle kullanabileceği kitapları gönderen, aynı zamanda çocuklarımızın dileklerinin gerçek olmasını sağlayan ve bu güzel ekibin bir parçası olan tüm Leyla’dan Sonra gönüllülerine en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.



Leyla’dan Sonra Projesi Nedir?


İlk olarak 2014 yılında İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinde ve daha sonra diğer tıp fakültelerinde başlatılan Leyla’dan Sonra projesi, bugün 53 tıp fakültesinde yürütülerek miniklerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde de 2016 yılından bu yana tıp fakültesi öğrencileri tarafından hastanemizde tedavi gören pek çok çocuk hastanın dileklerinin gerçekleşmesi ve hastanede keyifli vakit geçirmelerini sağlayarak çocuklarımızda güzel anılar, izler bırakıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
  1. kitap
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    1. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    2. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    3. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    4. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    5. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    6. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    7. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    8. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    9. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    10. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    11. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    12. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    13. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    14. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    15. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    16. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    17. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    18. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    19. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
    20. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin