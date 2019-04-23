Öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Çevre Bilinci Eğitimi ve Sıfır Atık” projesinin uygulama aşamasında “Geri Dönüşüm” sergisi açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonu; Abdulkadir Eriş Teknik ve Meslek Lisesi, Vali Galip Demirel Ortaokulu ve Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu öğrencilerinin katkıları ile 23 Nisan etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi, Malatya AVM Park’ta gerçekleştirildi.

Geri Dönüşüm Sergisine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Daire Başkanları, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çevre, bizim evimiz, mahallemiz, okulumuz, şehrimiz, ormanlarımız, aldığımız hava, parklarımız yani yaşadığımız yerdir. İnsanlar da diğer tüm canlılarla birlikte doğayı tahrip etmeden, çevresine saygılı bir şekilde, uyum içinde yaşanması gerektiğini bilmeli. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliği çevre eğitimine veriyoruz.Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan çocuklarımızda‘Çevre Bilincini Geliştirme’ kapsamında okullarda çeşitli eğitimler veriyoruz. Çevre bilinci, geri dönüşüm, sıfır atık, atıktan elektrik elde edilmesi gibi konularda verdiğimiz eğitimler sonrasında da Katı Atık Sahamızda uygulama kısmını gerçekleştiriyoruz. Burada kâğıttan ve poşetten elbiseler, elektronik atıklardan haritalar, kağıt ve plastik atıklardan oyuncaklara kadar birçok ürün sergileniyor. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm öğretmenlerimizle öğrencilerimizi, onları destekleyen velilerimizi ve geri dönüşüm eğitimlerini hayata geçiren mesai arkadaşlarımızı kutluyor, çevre hassasiyetlerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan, konuşma sonrası sergi alanını gezerek öğretmen ve öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.