0553 313 94 23

Öğrencilerden Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı etkinlik

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muradiye Kız Yurdu, ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:11
Öğrencilerden Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı etkinlik

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muradiye Kız Yurdu, ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Muradiye Yurdu’nda yapılan etkinlikte, Şükran Bilginer Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelerek, unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladı.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muradiye Kız Yurdu tarafından düzenlenen etkinlikte hep birlikte kahvaltı yapılırken, çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenip, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar oynarken, yurt bahçesine çiçek ekti.


Çocuklarla bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Muradiye Kız Yurdu Müdürü Güler Sökmen Tuğan, “Çocuklarımızın toplumla daha fazla kaynaşması, onlarında bu toplumun birer parçası olduğunun farkındayız. +1 Arkadaşım Projesi kapmasında düzenlediğimiz bu programda toplumun her kesimiyle bire bir olmamız gerektiğini bir kez daha hissettik. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin de Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunun altını çizerek, yapılan etkinliğin çocukları çok mutlu ettiğini söyledi. Etkinliği düzenleyen yurt öğrencileri ise, paha biçilemez bir duygu yaşadıklarını söyleyerek, “Down sendromlu olmak onların hayatına engel değil. Çocukların enerjisine hayran kaldık. Onların mutluluğu her şeye değer. Onları çok seviyoruz” diye konuştu.


Down sendromlu öğrencilerin aileleri de çocuklara bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ederek, “Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz” dedi.


Çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖTV ve KDV indirim sürelerinin uzatılması
    1. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    2. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    3. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    4. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    5. Huzurevi sakinleri için kermes
    6. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
    7. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
    8. AB liderleri Brexit için bir araya..
    9. Parlak Yeşilyurt’u karış karış gezmeye..
    10. “Tavrından dönmediği sürece ABD..
    11. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    12. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    13. Döviz kurları
    14. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
    15. İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü
    16. Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    18. Bakan Akar, Millileştirilecek..
    19. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
    20. Quick Sigortanın alacak ve kredi..
    21. Soylu: “PKK’nın uzantısı olan HDP,..
    22. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
    23. MHP Lideri Bahçeli'den önemli..
    24. YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı
    25. PKK’nın suikastçisi tutuklandı
    26. VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8..
    27. Karşınızda, Siyonist şerefsizliği!..
    28. 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    29. OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
    30. Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!