Öğrencilerden dolmuş zamlarına tepki
Bilecik’te dolmuş fiyatlarına gelen zamlara Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.26 Temmuz 2019 Cuma 12:06
Bilecik’te dolmuş fiyatlarına gelen zamlara Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.
27 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak ücret tarifesi ile şehir içi halk dolmuş ücretlerinin artmasına üniversite öğrencileri tepki gösterdi. Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nun onayı ile Bilecik’te öğrenci fiyatı 1,75 TL iken 2 TL’ye tam 2 TL iken 2,5 TL çıktı. Yapılan zamma tepki gösteren öğrenciler, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaparak, protesto gerçekleştirdiler.
Öte yandan öğrenciler en çok sosyal medya hesaplarında #Bileciköğrenciyisömürme# etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.
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