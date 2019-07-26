Öğrencilerden dolmuş zamlarına tepki Bilecik’te dolmuş fiyatlarına gelen zamlara Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.

Bilecik’te dolmuş fiyatlarına gelen zamlara Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.

27 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak ücret tarifesi ile şehir içi halk dolmuş ücretlerinin artmasına üniversite öğrencileri tepki gösterdi. Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nun onayı ile Bilecik’te öğrenci fiyatı 1,75 TL iken 2 TL’ye tam 2 TL iken 2,5 TL çıktı. Yapılan zamma tepki gösteren öğrenciler, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaparak, protesto gerçekleştirdiler.

Öte yandan öğrenciler en çok sosyal medya hesaplarında #Bileciköğrenciyisömürme# etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.