Öğrencilerden Çanakkale şehitlerine dua Samsun’un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık Garnizon Komutanlığı Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık Garnizon Komutanlığı Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri kortej eşliğinde yürüyerek Garnizon Komutanlığı Şehitliği’ne geldi. Burada toplanan öğrenciler bir dakika saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından öğrenciler şehit mezarlarının başında Fatiha okuyarak dua yaptı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Mustafa Kemal Ortaokulu idareci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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