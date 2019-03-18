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Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, "Ey yolcu, destandır Çanakkale" ve "Dur yolcu, Çanakkale geçilmez" koreografisi oluşturdu

18 Mart 2019 Pazartesi 14:29
Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler hazırladı.

Merkez Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi'ndeki Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulunun öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler oluşturdu.

Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla okul müdürü Mehmet Kemal Nasuhoğlu önderliğinde okul bahçesinde "Ey yolcu, destandır Çanakkale" ve " Dur yolcu, Çanakkale geçilmez" yazıldı.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen koreografide Türk Bayrağı da yer aldı.

Koreografi, drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:29
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  2. Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu öğrencileri
  3. koreografi

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