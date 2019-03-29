0553 313 94 23

Öğrencilerden Bodrum Belediyesine ziyaret

Bodrum Mod Koleji öğrencileri öğretmenleri ile birlikte, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare’yi ziyaret gerçekleştirdi.

29 Mart 2019 Cuma 12:26
Öğrencilerden Bodrum Belediyesine ziyaret

Bodrum Mod Koleji öğrencileri öğretmenleri ile birlikte, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare’yi ziyaret gerçekleştirdi.


Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Mod Koleji beş yaş öğrencileri katıldı.


Bodrum Belediyesi’nden birkaç istekleri olduğunu ve bunu mektup haline getirdiklerini belirten öğrenciler yazdıkları mektubu okuyarak taleplerini ilettiler.


Ziyaret ile kısa bir bilgi veren Mod Koleji öğretmeni Gülşah Dönmez, “Doğamız konusu kapsamında doğa için, hayvanlar için neler yapılıyor. Belediyemizin yürüttüğü kampanyalar, gerçekleştirdikleri çalışmalar nelerdir bunları öğrenmek istedik. Öğrencilerimiz birlikte buraya gelerek onlarında görmesini duymasını istedik. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare’ye bu kampanyalara nasıl destek verebileceğimizi ve birkaç talebimizi ilettik kendisine misafirperverliği için teşekkür ederiz” dedi.


Öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare ise, “Onlarla karşılıklı muhabbet etme şansı buldum. Bana sorular sordular bende onların anlayabileceği şekilde cevaplamaya çalıştım. Öğretmenlerimizle de konuştuk bizden birkaç talepleri oldu onları da en kısa zamanda gerçekleştirmeye çalışacağız. Ziyaretlerinden dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. ”dedi.


Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare, öğrenciler ayrılmadan önce onlara boyama kitabı ile boya kalemi hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MTSO’da ABD’de yatırım fırsatları anlatıldı
    1. MTSO’da ABD’de yatırım fırsatları..
    2. Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor
    3. Öğrencilerden Bodrum Belediyesine..
    4. RÖPORTAJ - "Bu topraklar Bangsamoro..
    5. Hüyük’te kitap okuma etkinliği
    6. AÜ’de iletişim öğrencilerine reklam..
    7. Kağıda dayalı iş modeli bitiyor
    8. Başkan Alıcık, “İlk günkü aşkla..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    10. Feribotta 16 bin 900 dolar buldu!..
    11. Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    12. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    13. Televizyonu işte böyle alıp gitti
    14. Ayasofya'nın müze olması tamamen..
    15. Türkiye’nin harekatlarda kullandığı..
    16. Can Orhun, ikinci kitabıyla..
    17. Ahlat’ta ‘Sakin Şehir’ toplantısı
    18. "İran'da ekonomi İran-Irak..
    19. Başkan Özakcan esnaf ziyaretlerini..
    20. NTO’da tarım ve hayvancılık destekleri..
    21. Turizm sezonu öncesi uyuşturucu..
    22. Lavrov’dan Golan Tepeleri açıklaması
    23. Şehit Malay’ın katilleri hâlâ bulunamadı
    24. Savunma Sanayii Başkanı: "Malezya’da..
    25. Haymana: "Talas’ta 1 Nisan Günü Bayram..
    26. Elazığ’ın başkanını 241 bin seçmen..
    27. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ABD ve..
    28. 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt..
    29. Fenerbahçe'den sürpriz sol bek atağı!
    30. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak