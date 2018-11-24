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Öğrencilerden Aybüke öğretmene anlamlı klip

Düzce'de lise öğrencileri, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın da ölümünden önce seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüne klip çekti

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:13
Öğrencilerden Aybüke öğretmene anlamlı klip

DÜZCE (AA) - Düzce'de lise öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, müzik öğretmeni Remzi Tutkal gözetiminde, PKK'nın terör saldırısında şehit düşen Aybüke öğretmenin Yalçın'ın da ölümünden önce seslendirdiği türküye klip çekti.

"Aybüke Öğretmen Anısına" notu ile sosyal medyada paylaşılan klipte öğrenciler, kentin farklı noktalarında türküyü söyledi.

12 öğrencinin seslendirdiği klip, videonun paylaşıldığı sosyal paylaşım sitesinin "24 Kasım Öğretmenler Günü" özel kısmında yer aldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:13
  1. Batman
  2. Düzce
  3. Şenay Aybüke
  4. Veysi Işık

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