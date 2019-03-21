0553 313 94 23

Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e Ziyaret

Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil’i ziyaret ettiler.

21 Mart 2019 Perşembe 17:05
Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e Ziyaret

Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil’i ziyaret ettiler.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz zaferi ‘nin 104’üncü yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerince Kilis İl Jandarma Komutanı JandarmaAlbay Hakan Başaklıgil’ e makamındaziyarette bulundu.


Öğrencilere jandarmanın kullandığı araç, gereç ve teknolojik cihazlar gösterildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
    1. Yol kontrolünde uyuşturucu ele..
    2. Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz..
    3. İGDAŞ’tan dev işbirliği
    4. Beşiktaş’tan Gökhan Töre’ye disiplin..
    5. Tekirdağ Emniyeti böyle duyurdu:..
    6. Irak Başbakanından Musul'daki feribot..
    7. Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"
    8. "Gaziantep-Diyarbakır-Erbil"..
    9. Namık Kemal Üniversitesinde nevruz..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı
    12. Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
    13. Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    14. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:..
    15. Baharın gelişini kan bağışıyla..
    16. Down sendromlu çocuklar klasik..
    17. Malatyalı işadamlarına ABD yatırım..
    18. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    19. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    20. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    21. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    22. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    23. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    24. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    25. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    26. Taşköprü’de doğalgaz boru hattına..
    27. Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi
    28. Ordu’da uyuşturucu ticaretine 3..
    29. Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne..
    30. "Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!