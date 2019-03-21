Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e Ziyaret
Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil’i ziyaret ettiler.21 Mart 2019 Perşembe 17:05
Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil’i ziyaret ettiler.
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz zaferi ‘nin 104’üncü yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Uluğ Can ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerince Kilis İl Jandarma Komutanı JandarmaAlbay Hakan Başaklıgil’ e makamındaziyarette bulundu.
Öğrencilere jandarmanın kullandığı araç, gereç ve teknolojik cihazlar gösterildi.
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