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Öğrencilerden Afrin kahramanlarına mektup

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ortaokulun Suriyeli ve Türk öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla yazdıkları mektupları, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde görevli Mehmetçik'e gönderdi

17 Ocak 2019 Perşembe 18:41
Öğrencilerden Afrin kahramanlarına mektup

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla yazdıkları mektupları, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde görevli Mehmetçik'e gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Ali Öztürk Ortaokulu yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri Öğretmeni Benlihan Yermeydan Uğur koordinatörlüğündeki 57 öğrenci, Suriye'de terörden arındırılan Afrin'de görevli Mehmetçik için mektup yazdı.

Öğrenciler, mektupları üs bölgesindeki askerlere ulaştırılmak üzere PTT İslahiye Şubesi'ne teslim etti.

Proje koordinatörü Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe Suriyeli öğrencilerin de kendi istekleriyle katıldıklarını ifade ederek, yazdıkları mektupların kendisini de duygulandığını söyledi.

Benlihan Yermeydan Uğur, Suriyeli öğrencilerin, memleketlerini teröristlerden temizlemek için verdikleri mücadeleden dolayı Türk askerine müteşekkir olduklarını anlattı.

Öğrencilerin kaybolan değerlerden olan mektuplaşmayı da bu sayede yaşattıklarına değinen Uğur, bunun da ayrıca sevindirici olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Suriyeli Gına Ali ise mektubunda şunları ifade etti:

"Sevgili Türk askerleri, sizler bizim için çok değerlisiniz. Gece gündüz demeden, sevdiklerinizi düşünmeden vatanımız için can veriyorsunuz. Allah sizlere yardım etsin. İnanın ben de size dua ediyorum. Umarım sağ salim sevdiklerinize kavuşursunuz. Kiminizin babası, kiminizin annesi, kiminizin de eşleri her gün, her saat, her dakika sizleri düşünüyor. Ben de sizleri düşünüyorum. Ağabeylerim, sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bu vatanın size ihtiyacı var. Her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Bu vatanın güvenliği sizlerin elinde. Allah size yardım etsin."

Öğrencilerin mektuplarına Türk bayrağı ve asker resimleri çizdikleri de görüldü.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:41
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