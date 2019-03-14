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Öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından “3 Boyutlu Baskı Teknolojileri ve Robot Kulübü Proje Sergisi” açıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:32
Öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından “3 Boyutlu Baskı Teknolojileri ve Robot Kulübü Proje Sergisi” açıldı.


Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ortaklaşa hazırlamış olduğu “3 Boyutlu Baskı Teknolojileri ve Robot Kulübü Proje Sergisi” Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.


Açılışını Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın yaptığı sergi hakkında bilgi veren Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Evlen, “Bizim bölümümüzdeki öğrencilerin 3 Boyutlu Yazıcı dersinde ve tez olarak yaptıkları 3 boyutlu yazıcılarla, kendi tasarımları olan yazıcılarla, kendi ürettikleri parçaları sergiliyoruz. Sergimizde FDM tipi plastik malzemeyi elde etmek koşuluyla yazdırdığımız üç boyutlu yazıcılarımız var. Doku ve yapay organ basımında kullanılan biyoyazıcılarımız var. Bunlarla ilgili ayrıca patent çalışmalarımızı başlattık. Seramik yazıcılar, Kartezyen kol robot tipi yazıcılarımız var. Bunlar da sanayi ve endüstride oldukça yaygın olarak kullanılan yazıcılar” diye konuştu.


Sergide; “Seramik Biyoaktif Malzeme Malzeme Yazıcısı”, “FDM Yazıcı”, “Scara Robot Kollu Seramik Yazıcı”, “3 Boyutlu Granül Pla Yazıcı Prototipi”, “Scara Robot Kollu FDM Yazıcı”, “Hidrojel Yazıcı”, “Kendi enerjisini üreten Fotovaltaik Termal Kurutma Cihazı”, “Bio Printer”, “Çift Başlıklı FDM Yazıcı”, “Çikolata Yazıcı” gibi projeler yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:32
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