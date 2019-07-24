0553 313 94 23

Öğrenciler, yaz dönemini aile merkezlerinde geçiriyor

Yaz dönemi tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen lise öğrencisi genç kızlar, Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan aile merkezlerinde tatillerini en iyi şekilde geçiriyorlar.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:41
Öğrenciler, yaz dönemini aile merkezlerinde geçiriyor

Yaz dönemi tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen lise öğrencisi genç kızlar, Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan aile merkezlerinde tatillerini en iyi şekilde geçiriyorlar. Tel kırma, iğne oyası, pike, bebek setleri ve keçe ile çanta yapmayı öğrenen kızlar, aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştiriyorlar.


Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte öğrencilere yönelik çeşitli branşlarda kurslar açan Şehitkamil Belediyesi, Sam Mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi genç kızların zamanlarını en faydalı ve keyifli şekilde geçirmelerini sağlıyor. 90 günlük yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen genç kızlar, Sam Aile Merkezi’nde açılan el beceri kursunda el becerilerini geliştiriyorlar. Kurs hocası Saadet Ayvazoğlu nezaretinde tel kırma, iğne oyası ve keçe ile çanta yapmayı öğrenen kızlar, bunun yanı sıra hoş ve keyifli vakit geçiriyorlar.


"Bu yıl değişiklik yaparak genç kızlara yönelik kurs açtık"


Kursa ilişkin açıklamada bulunan Saadet Ayvazoğlu, “Haftanın 5 günü olmak üzere genç kızlarımız ve ev hanımlarımız olmak üzere 20 kursiyerimiz kursumuza katılıyor. Bu yıl bir değişiklik yaparak genç kızlarımıza yönelik kurslar açtık. Lise öğrencileri olan kızlarımızın yaz dönemi boyunca bir aktiviteleri olmadığı için onlara yönelik kurs açtık. Şu an genç kızlarımıza keçe ile çanta yapımını öğretiyoruz. Bunun yanı sıra tel kırma, iğne oyası öğreniyorlar. Ev hanımlarımız ise burada yine pike, bebek setleri, masa örtüleri yapıyor. Kursiyerlerimiz gerçekten yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle lise öğrencileri kızlarımız kursumuza gelerek hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de hoş ve keyifli vakit geçiriyorlar. Buradan tüm kızlarımıza sesleniyorum, kursumuza gelerek yaz tatillerini burada en iyi şekilde geçirebilirler” dedi.


"Almış olduğumuz eğitimlerle kendime bir faydam oldu"


Zamanını evde boş oturmak yerine kursa katılarak değerlendirdiğini belirten kursiyer Zeynep Poyraz, “Ben lise öğrencisiyim. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte hiçbir aktivitemiz yoktu. Evde boş boş oturuyordum. Daha sonra bu aile merkezimizin bizlere yönelik kurs açtığını duydum. Buraya gelerek el becerilerimi geliştiriyorum. Özellikle burada yaşıtlarımızın olması beni ziyadesiyle mutlu etti. İğne dahi tutmasını bilmediğimiz bu kurs sayesinde gömlek diktim kendime, tel kırmayı öğrendim, iğne oyasını öğrendim. Kendi emeklerimizle keçeden çanta yaptık. Tabi hazır almak oluyor ama emek verince daha güzel oluyor. Burada gerçekten almış olduğum eğitimlerle kendime bir faydam olduğunu anladım. Tabi bunları bizlere öğreten hocamız da bizlerle yakından ilgileniyor, çok iyi davranıyor bize. Vermiş olduğu eğitimler için hocamıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'in savunma raporunda dikkat çeken Sincan bölgesi ifadeleri
    1. Çin'in savunma raporunda dikkat çeken..
    2. İnönü’de halısaha tesislerinde sona..
    3. EGC Başkanı Barlak’tan Basın Bayramı..
    4. (Özel) Hırsızlar aynı marketi bir..
    5. Başkan Ulutaş, basın mensuplarıyla..
    6. Alinur Aktaş iftiralara cevap verdi!..
    7. Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!
    8. Çınar Kaymakamlığından köylere spor..
    9. Tanker krizinde yeni gelişme!..
    10. ABD konvoyuna intihar saldırısı
    11. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşi..
    12. Hammur basın bayramını kutladı
    13. Tatvan belediyesi yaz şenlikleri..
    14. Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu..
    15. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    16. New York, tüketicilerin lokasyon..
    17. Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da
    18. Bale eğitimi olsa öve öve bitiremezdi!..
    19. Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç..
    20. Kavga etmeye giden grubun üzerinden..
    21. Site sakinleri binayı basan su..
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de transfer..
    23. İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüştü
    24. KYK yurt ücretleri 2019 ne kadar?
    25. MHP'li Aycan CHP'ye yüklendi! ‘Af..
    26. İran’dan İngiltere ve ABD’ye uyarı
    27. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    28. 'Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve..
    29. TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya sağlık..
    30. ABD’nin ilk Türk belediye başkanı..
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?