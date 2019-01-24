Öğrenciler yarıyıl tatilini interaktif müzede geçiriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenciler yarıyıl tatilini Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi'nde geçiriyor.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler sömestrde hem eğleniyor hem de öğretici eğitimlere katılıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, müzenin yoğun şekilde ziyaret edildiğini söyledi.

Yarıyıl tatilindeki çocukların da müzede çeşitli etkinliklere katıldığını belirten Gürkan, "Bizim en büyük yatırımımız çocuklarımıza. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklarımız için hizmete sunulan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi bugüne kadar 14 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sömestr tatilini fırsata çeviren çocuklar ise Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’ne akın etti. 19-23 Ocak tarihleri arasında bin kişiyi ağırlayan Çocuk Müzesi’nde çocukların hem eğlenecekleri hem de yaratıcılıklarını geliştirecekleri atölye çalışmaları düzenlendi. Çocuklar atölye çalışmalarında doyasıya eğlendi, yeni arkadaşlıklar edinerek, yaparak ve yaşayarak, öğrenme fırsatı yakaladı." diye konuştu.

Müzenin, STEAM-Finlandiya Eğitim modelinden yola çıkarak 'Ellerim işliyor, zihnim çalışıyor' mottosuyla hizmet verdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az. En büyük hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak olan çocuklarımıza okul dışında da eğitim alacakları alanlar oluşturmak. Bu hedefle yola çıktığımız Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzemiz uzman eğitim kadrosuyla hizmet vermeye çocuklarımıza farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilinde de çocuklara hizmet vermeye onları geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yarıyıl tatilini fırsata çevirmek isteyen tüm çocukları ve ailelerini Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’ne davet ediyorum."



