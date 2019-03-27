0553 313 94 23

Öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Edirne Ailemle Okuyoruz’ projesi kapsamında okullarda okuma saatleri düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Edirne Ailemle Okuyoruz’ projesi kapsamında okullarda okuma saatleri düzenlendi. Proje kapsamında, Edirne’de öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu.


Programda İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, İstiklal Ortaokulu Okul Müdürü Yakup Öz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler hep birlikte kitap okudu.


Program, okul bahçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışması ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul kütüphanesini en çok kullanan öğrenciye ve Dünya Posta Teşkilatı tarafından düzenlenen yarışmada il genelinde dereceye girerek Edirne’yi ulusal yarışmalarda temsil edecek olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.


Öğrencilere ödüllerini veren Arpacı, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve tüm öğrencileri kitap okumaya verdikleri önemden dolayı tebrik ederek, öğrencilerle birlikte kitap okuma saatlerine katılan velilere de teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İM. Kayserispor, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı
    1. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    2. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    3. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    4. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    5. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    6. Meral Akşener Sakarya’da
    7. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    8. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    9. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    10. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    11. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    12. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    13. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    14. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    15. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    16. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    17. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    18. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    19. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    20. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    21. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    22. Göztepeli futbolcular depremzede..
    23. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    24. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    25. New York borsası yükselişle açıldı
    26. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    27. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    28. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    29. ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan..
    30. Fuat Oktay'dan Katar'daki askerlere..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek