0553 313 94 23

Öğrenciler ürettiklerinin gelirini afetzedelere bağışlayacak

Ordu'da ortaokul öğrencileri, okullarında oluşturulan doğal yaşam atölyelerinde ürettikleri gıdaların satışından elde edecekleri geliri, Aybastı ilçesindeki heyelandan etkilenen ailelere verecek- Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş:- "Eğitimin üretim aşamasını gösteren bir çalışmayı öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldu. Öğrencilerimizin toplumla iç içe olmaları, kendilerini ifade etmeleri sağlandı"

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
Öğrenciler ürettiklerinin gelirini afetzedelere bağışlayacak

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, ürettikleri gıdaların satışından elde edilecek geliri afetzedelere gönderecek.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Yaşam Atölyeleri" projesi doğrultusunda öğrencilere yönelik çeşitli tarım ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kabadüz Merkez Ortaokulu'nda oluşturulan doğal yaşam atölyelerinde öğrenciler, hayvansal ve bitkisel gıdalar üretti. Aileler ile öğretmenlerin de destek olduğu proje kapsamında çocuklar, Altınordu ilçesindeki Tahıl Pazarı mevkisinde oluşturulan stantta bu ürünleri satışa sundu. İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği stantta yufka, erişte, yumurta, pekmez, reçel, peynir çeşitleri ile sebzeler yer alıyor. Satıştan elde edilecek gelir, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki heyelandan etkilenen halka gönderilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencileri doğayla buluşturduklarını söyledi. Çocukların gelişimine katkı sunan projenin üretim açısından da önemli olduğunu belirten Baş, şöyle devam etti:

"Eğitimin üretim aşamasını gösteren bir çalışmayı öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldu. Öğrencilerimizin toplumla iç içe olmaları, kendilerini ifade etmeleri sağlandı. Ürünlerin ortaya çıkarılmasında da bilfiil görev aldılar ve ortaya bu ürünleri koydular. Bu şekilde eğitimin ekonomiye katkısı sağlandı."

- "Yaptıkları ürünleri satarak ailelerine de katkı sağladılar"

Okul Müdürü Ali Osman Kuru ise öğrencilerin öz güvenlerini artırıcı ve yaşadıkları çevreyi öğretici çalışmalara önem verdiklerini aktardı. Öğrencilere tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin uygulamalı anlatıldığına dikkati çeken Kuru, şunları kaydetti:

"Okulumuzda gruplar kurduk. Bu gruplara pekmez, erişte, reçel, tereyağı, peynir çeşitleri gibi ürünlerin üretimini anlattık. Bununla ilgili velilerimizden, öğretmenlerimizden destek aldık. Velilerimizin de bu konularla ilgili çocuklara bilgiler vermelerini sağladık. Daha sonra okulumuzda atölye kurduk. Bu atölyede çocuklar bu ürünleri yapmaya başladılar. Bunları da çocuklarımız ekonomik değere dönüştürmeye başladı. Yaptıkları ürünleri satarak ailelerine de katkı sağladılar."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
  1. Afetzede
  2. Altınordu
  3. gelir
  4. Ordu
  5. öğrenci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eve ve apartmana giren yılanları itfaiye ekibi yakaladı
    1. Eve ve apartmana giren yılanları..
    2. Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve..
    3. Sudan'daki darbe girişimi..
    4. “Sessiz Çığlıkları Duyalım” projesi..
    5. Real Madrid, Jovic'i tanıttı
    6. CHP'den Belediye İş Sendikası İstanbul..
    7. İran Japonya’dan arabuluculuk istedi
    8. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un..
    9. Sosyal medyayı sallayan animasyon!..
    10. Dev Maraş dondurmasını tatmak için..
    11. Galatasaray Kulübünün olağan divan..
    12. İran lideri Hamaney'in yerine geçecek..
    13. Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
    14. Vatandaşlara temel yaşam desteği..
    15. Huzurevi sakinlerine moral ziyareti
    16. Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol..
    17. Erbaa’da ulaşım kolaylığı
    18. Başkan Özlü, “Jandarmamız huzur ve..
    19. Tokat’ta çocuklar "Kanka Polisle”..
    20. Van’da ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu..
    21. "Tek Kurşun Atış Yarışması" yapıldı
    22. Kartal’da villanın çatısına yıldırım..
    23. İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti
    24. "TCMB para politikasında gevşemeye..
    25. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    26. Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu..
    27. Çocuk sahibi olabilmek için
    28. Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki..
    29. ABD'den çok kritik adım! Rusya'nın..
    30. eTwinning proje sergisi
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu