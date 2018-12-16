Öğrenciler Türkiye'yi geziyor

TUNCELİ (AA) - Tuncelili 2 bin 19 öğrenci, "Biz Anadoluyuz" ve "Üniversitelerimizi Tanıyoruz" projeleri kapsamında farklı illeri gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının başlattığı "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında geçen yıl bin 374 öğrencinin, uçakla Türkiye'nin farklı yörelerine gönderildiği belirtildi.

Bu yıl kasım ve aralık aylarında lise son sınıfta okuyan öğrencilere moral ve motivasyon açısından destek vermek, gezerken öğrenmelerini sağlamak amacıyla "Üniversitelerimizi Tanıyoruz Projesi" kapsamında 645 öğrencinin uçakla İstanbul'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, toplam 2 bin 19 öğrencinin farklı illeri gezme imkanı bulduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, geziye katılan öğrencilerin gittikleri yerlerde tarihi ve kültürel bilgiler edinip üniversiteleri tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Öğrencilerin, gezi sayesinde birçok yeri gezdiğine ve bilgi sahibi olduğuna işaret eden Sonel, "Bize her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlığımıza ve hayırsever iş adamı dostlarımıza, gezilen üniversitelerin rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Geziye katılan öğrencilerden Cansu Özdemir, gezi sayesinde üniversiteler hakkında bilgi sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu gezi sayesinde ileride eğitim göreceğimiz üniversiteleri tanıma imkanı yakaladık. Fikir sahibi olduktan sonra sınavlara daha çok çalışacağız. Burayı gördükten sonra motivasyonum daha da arttı. Çünkü üniversite ortamını merak ediyordum. Bu imkanı sağladığı için Valimize çok teşekkür ediyorum."