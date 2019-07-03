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Öğrenciler tarlada matematiğin izini sürdüler

Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Hayatımızdaki Matematik: Tarım’ adlı proje ile ortaokul 7.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
Öğrenciler tarlada matematiğin izini sürdüler

Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Hayatımızdaki Matematik: Tarım’ adlı proje ile ortaokul 7. sınıf öğrencileri tarımda matematiğin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrendiler.


Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Hatay, Sakarya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Batman’dan gelen öğrencilerin katıldı. Projede öğrencilere, hayatla bağı olmayan bir zihin jimnastiği olarak algılanan matematiğin, tarımsal faaliyetlerde kullanımını göstermek suretiyle, hayatın bir parçası olduğu gerçeğini ve tarım alanında matematiğin kullanımını göstererek yaşantımızdaki olay ve olgulara bilimsel yaklaşımın gerekliliğini sunmak hedefleniyor.


Proje kapsamında matematiğin uygulama alanlarına meraklı, tarımsal faaliyetlerde bulunma fırsatı bulamamış öğrencilere BATEM’de turunçgil yetiştiriciliği, doğal yollarla zirai mücadele ve seracılık, ekim ve dikim öncesi tarla hazırlama, ekim, dikim, bakım, gübreleme, sulama, hasat süreçleri ile ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak gösterildi. Daha sonra da bu süreçlerde kullanılan matematiksel işlemler ve hesaplamalarla ilgili etkinlikler Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde ve Botanik Parkta gerçekleştirildi. Ayrıca yayla tarımı ve mantar yetiştiriciliği tanıtılması amacıyla Korkuteli’nde meyve bahçeleri ziyaret edilerek öğrencilere uygulamalı olarak çeşitli matematiksel hesaplamalar yaptırıldı. Mantar yetiştiriciliği ile ilgili olarak Ersanlar Mantar ve Kompos Üretim Tesisi ziyaret edilerek tesisin uzmanları tarafından mantarın üretim aşamaları ayrıntılı olarak anlatıldı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında Atatürk Evi’ni, Kaleiçi’ni,Antalya Müzesi’ni ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla da Akvaryum’u ve teleferikle Tünektepe’yi gezme ve tanıma fırsatı buldu.


‘Hayatımızdaki Matematik: Tarım’ projesinin proje yürütücüsü Doç. Dr. Sinem Sezer Evcan ve proje ekibi Prof. Dr. Gabil Adilov, Doç. Dr. Gültekin Tınaztepe, Dr. Öğr. Üyesi Sevda Barut, Dr. Öğr. Üyesi Serap Kemali, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eken, Batem Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Müdür yardımcısı Mustafa Soysal, Batem Ziraat Mühendisi Mehmet Kocatürk, Dr. Öğr. Üyesi Şerife Yılmaz, Öğr. Gör. Çağnur Çörekli, Öğr. Gör. Rabiye Demir Işık ve Ziraat mühendisi Ömer Küçüktürkmen’den oluşmaktadır.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
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