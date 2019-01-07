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Öğrenciler sokak hayvanlarının umudu oldu

Uşak'ta iki ortaokul öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle sokak hayvanları için düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle 300 kilogram mama temin etti - Mamaları gönüllü üniversite öğrencileriyle düzenli olarak dağıtan öğrencilerden Mahmut Balaban:"Okul yolunda üşüyen, aç hayvanlar görüyorduk. Onlar için önce para toplamak istedik, öğretmenlerimiz para toplamanın uygun olmayacağını onun yerine kermes düzenlememizi önerdi" - Öğrencilerden Şevket Uğur:"Tüm arkadaşlarımız destek oldu, sonuçta 300 kilogram mama alabildik ama bu mamalar bir süre sonra bitecek. İkinci dönem yine bir kermes düzenlemek istiyoruz"

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:12
Öğrenciler sokak hayvanlarının umudu oldu

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Uşak'ta iki ortaokul öğrencisi kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için kermes düzenleyerek 300 kilogram mama temin etti.

Uşak Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Mahmut Balaban ve Şevket Uğur, okul yolunda rast geldikleri hayvanların yeterli beslenmediğini görünce hayvanlara gıda temin edilmesi için yardım toplamaya karar verdi.

Sınıf sınıf dolaşıp arkadaşlarına okulda kermes düzenlemek istediklerini, elde edecekleri gelirle de sokak hayvanlarına mama alacaklarını söyleyen iki hayvansever öğrencinin çabasını gören öğretmenler, okul yönetiminin izniyle kermes organizasyonu yaptı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen kermeste, bazı öğrencilerin evlerinden getirdikleri gıdaları satan öğrenciler 1700 lira gelir elde etti.

Toplanan paralarla sokak hayvanları için 300 kilogram mama temin edildi.

Öğrenciler, mamaları gönüllü üniversite öğrencileri ile birlikte düzenli olarak belirlenen beslenme noktalarına bırakıyor.

- "Herkes destek olsa sokakta aç hayvan kalmaz"

Projenin mimarı öğrencilerden Mahmut Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini belirterek herkesin sokaklarda zor durumda olan canlılara yardım etmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşı Şevket Uğur'la sokak hayvanlarına destek olmak için çok çaba harcadıklarını dile getiren Balaban, "Okul yolunda üşüyen, aç hayvanlar görüyorduk. Onlar için önce para toplamak istedik, öğretmenlerimiz para toplamanın uygun olmayacağını onun yerine kermes düzenlememizi önerdi. Biz de kermes düzenledik." dedi.

Kermesten elde ettikleri gelirle aldıkları mamaları gönüllü üniversite öğrencileriyle beraber dağıttıklarını belirten Şevket Uğur ise ikinci dönem benzer bir kermes daha düzenleyeceklerini aktardı. Kermese öğrenci arkadaşlarının tamamının katkıda bulunduğunu anlatan Uğur, "Tüm arkadaşlarımız destek oldu. Sonuçta 300 kilogram mama alabildik ama bu mamalar bir süre sonra bitecek. İkinci dönem yine bir kermes düzenlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Hayvan sevgileri bizleri de duygulandırdı"

Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Dilek Tongarlak, iki öğrencinin hayvan sevgisi ile başlayan projenin başarıya ulaştığını belirterek katkı sağlayan tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kermes ve ardından alınan mamaların düzenli olarak sokaklardaki hayvanlara ulaştırıldığını kaydeden Tongarlak, "Mahmut ve Şevket'i, onlara destek olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Onların hayvan sevgisi bizleri duygulandırdı. Çocuklarımıza okullarda sadece bilgiyi değil doğa sevgisini, hayvan sevgisini, yardımlaşmayı öğretmeliyiz. Bu etkinlik umarım diğer okullarda da uygulanır." ifadelerini kullandı.

Okulun resim öğretmeni Berrin Bayramlar ise projeyi sürekli hale getirmek istediklerini belirterek, vatandaşlardan sokak hayvanlarını aç bırakmamalarını istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:12
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