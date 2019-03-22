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Öğrenciler, sigara ile mücadele için bin 300 öğrenci mektup yazdı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bin 300 öğrenci ailesi ve çevresindeki sigara içenleremektup yazarak zararlarını anlatıp uyarıda bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 10:43
Öğrenciler, sigara ile mücadele için bin 300 öğrenci mektup yazdı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bin 300 öğrenci ailesi ve çevresindeki sigara içenleremektup yazarak zararlarını anlatıp uyarıda bulundu.


İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından madde bağımlığının zararlarının anlatılması için ‘Bir Mektubum Var’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, başta anne ve babaları olmak üzere ailesinde ve çevresinde sigara içenlere mektup yazdı. Mektubunda sigaranın zararlarına değinenve bırakmalarını isteyen öğrenciler, onları ne kadar sevdiklerini dile getirdi.Projenin tamamlanmasıyla Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi. Programda mektup yazan öğrencilere hediyeler verilirken İlçe Sağlık Müdürü İzzettin Günay tarafından madde bağımlılığın zararları hakkında bilgiler aktarıldı.


Madde bağımlılığı ile mücadele eylemi çerçevesinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. İzzetin Günay, “Bin 300 öğrenciye mektup yazdırdık. Zararlı olan tütün veya diğer maddelerin farkındalığını oluşturmak, ailelerine birer mesaj vermelerini istedik. Mektup çok kıymetli bir iletişim aracı. İnsanları uzak yerlerden mektubu ve içerisindekini merakla bekliyordur. Hem mektubunun kıymetini anımsatmak hem de öğrencilerimizin toplum üzerinde ki bakış açısını değiştirmek istedik"dedi.


Geleceğin neferleri olarak öğrencilerin bu farkındalığı yaşatarak mesaj vermelerini amaçladıklarına değinen Günay," Sağlık Bakanlığı toplumdaki bu yıkıcı etkileri olan bağımlılığı ve çevreye etkilerini engellemek için yasal düzenlemeler getirdi. Toplumda bunları eğitim düzeyi ve aile desteği ile birlikte işlememiz lazım. Duyarlılığı toplumun tamamına yaymamızgerekiyor. Bağımlı olma özgür ol sloganımız var. Bu tutsaklıktan gençlerimizi ve insanlarımızın kurtulmasını istiyoruz. Büyük değişimler küçük bir adımla başlar”ifadelerini kullandı.


Programa,İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Aydemir, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Sağlık Müdürü İzzettin Günay, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:43
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