Öğrenciler şehitler için fidan dikti Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri şehitleri anmave yeşilin, ağaçların hayattaki önemini vurgulamak için fidan dikti.

Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri şehitleri anmave yeşilin, ağaçların hayattaki önemini vurgulamak için fidan dikti.

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Özel Bilge Olimpiyat Okulları olarak ağaçlandırma çalışmasına katılan öğrenciler ’her şehidimizin bir ağacı olsun’ diyerek fidan diktiler. Fidanları dikerken, toprağın da zevkini yaşayan öğrenciler ağaçlarını diktikten sonra can suyu verdi.

Dikilen ağaçların üzerine vatan uğruna can veren şehitlerin isimleri yazıldı. Özel Bilge Olimpiyat Okulları Kurum Müdürü Hasan Göğüş“Çocuklarımıza milli bilincin oluşturulması, şehitlerimize saygı vedoğayı seven bir nesil yetiştirmenin mutluluğunu yaşamış bulunmaktayız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.