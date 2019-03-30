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Öğrenciler seçim için memleketlerine akın etti

Eskişehir’de eğitimlerini sürdüren, ancak seçmen kayıtları memleketinde olan öğrenciler oy kullanmak için dönüş yolculuklarına başladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:18
Öğrenciler seçim için memleketlerine akın etti

Eskişehir’de eğitimlerini sürdüren, ancak seçmen kayıtları memleketinde olan öğrenciler oy kullanmak için dönüş yolculuklarına başladı.


Özellikle Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Şehirlerarası Otobüs Terminalleri, öğrencilerin en çok tercih ettiği ulaşım yöntemi oldu. Derslerin bitişi ile birlikte öğrenciler günler öncesinden biletlere yoğun ilgi gösterdi. Firmalar pazartesi gününe kadar yoğun bir çalışma programıyla ek seferler düzenlerken, uzun bir aradan sonra yaşanan yolcu bereketinin mutluluğu yaşandı. Firma yetkililerinden Gökhan Güldaş biletlerin hemen hemen tükendiğini ifade ederken bilet alma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.


“İlave seferler açmanın hesapları içerisindeyiz”


Perşembe gününden Pazartesi gününe kadar yoğunluğun devam edeceğini belirten Gökhan Güldaş, ilave seferler konusunda çalıştıklarını belirtti. Güldaş, “Otogarda şu an için beklediğimiz bir hareketlilik var. Ek seferler ile birlikte Perşembe gününden Pazartesi gününe kadar bir hareketlilik var. Herkes için hayırlısı olsun. 4 günlük bir yoğunluk var şu anda. Araçlar hemen hemen dolu. İlave seferler açmanın hesapları içerisindeyiz. Bir gün sonra Pazartesi günü bilet bulamayanlar için de hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul tarafına talep çok. Oraya ilave seferlerimiz var. 15-16 sefere kadar çıktık. Oy kullanmak için memleketine gidecek vatandaşlarımızın zorlanmaması için bilet alma işlemlerini son güne bırakmamalarını da hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:18
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