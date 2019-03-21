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Öğrenciler SASKİ tesislerini gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), düzenlediği tesis gezileriyle üniversite öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 17:17
Öğrenciler SASKİ tesislerini gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), düzenlediği tesis gezileriyle üniversite öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yenilenebilir Enerji Kaynakları dersi kapsamında Hızırilyas Su Yönetim Merkezi, ADASU HES ve Göl Tesisleri’ni ziyaret etti. Gezide bölüm araştırma görevlileri Muhammed Asım Kesercioğlu ve Abdullah Feyzi Keleş de yer aldı.



“Derste anlattıklarımızı yerinde gördük”


Geziye ilişkin düşüncelerini paylaşan Araştırma Görevlisi Muhammed Asım Kesercioğlu, “Tesisler hem teknolojik, hem de ortaya konulan iş açısından mükemmel. Bu gezi sayesinde SASKİ’nin ne kadar büyük işler yaptığının, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sunduğu katkıların farkına vardık. Öğrenci arkadaşlarımızın ve bizlerin sorularını en güzel şekilde yanıtladılar. Derste anlattıklarımızı bizzat gelip görmüş olduk. Öğrencilerimiz suyun gücünden yararlanılarak elektrik üretimi, içmesuyu arıtımının hangi teknolojik altyapı ve süreçlerle ilerlediği, suyun gölden alınarak nasıl Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne iletildiğine yönelik teknik bilgileri yerinde öğrendiler. Bize sağlanan bu hizmet için SASKİ’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Kariyerlerimiz için ciddi bir katkı”


Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Batuhan Çetin, “Uzman personellerden süreçlerin teknik olarak işletilmesiyle ilgili bilgiler aldık. Mühendis adayları olarak bu sistemleri nasıl geliştireceğimizle ilgili dersler alıyoruz. Derslerde gördüğümüz birçok şey teorik ve bu nedenle uygulama aşamasını çoğunlukla göremiyoruz. Bu şekilde yapılan uygulama yönlü geziler hem teorik olarak öğrendiklerimizi daha kolay anlamlandırabilmemize hem de alana daha hakim olmamıza yardımcı oluyor. Böylelikle kariyerlerimiz için de ciddi bir katkı sağlıyor” dedi.



“Büyük yatırımlar”


Tesislerdeki teknolojinin üst düzey olduğunu ve tesisleri çok başarılı bulduğunu söyleyen Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ayşe Eylül Elmas, “İçmesuyunun en iyi şekilde arıtılarak bütün şehre dağıtılmasının kolay bir iş olmadığını, büyük yatırımlar, takip ve bilgi gerektirdiğini görmüş olduk. Bölümümüz nedeniyle kullanılan makinelerin önemli bir kısmını ve teknolojiyi derslerde görmüştük. Fakat bunları gerçekte görmek hem kalıcılık açısından hem de öğrenilebilirlik açısından çok daha faydalı oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:17
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