Öğrenciler Saros Körfezi'nin dibini temizledi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu (TÜSAT) üyesi dalgıç öğrenciler, Saros Körfezi'nde dalarak su altı temizliği yaptı.

İbrice Limanı mevkisinde gerçekleşen su altı temizlik çalışmasında, cam, plastik şişe, bardak ve balık tutmak için kullanılan misina gibi çeşitli atıklar, dalgıç öğrenciler tarafından denizden çıkarıldı.

TÜSAT üyesi 10 dalgıç tarafından gerçekleştirilen dalışlar sonunda su üzerine çıkarılan atıklar, tek tek incelenirken, içlerindeki canlılar yeniden denize bırakıldı.

TÜSAT Başkanı Ali Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Saros Körfezi'nde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Körfezin doğal bir akvaryum özelliği taşıdığını ve su altının temiz kalması için çaba sarf ettiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"İbrice Limanı'nda 1 günde 10 dalgıç ile 3 dalış gerçekleştirerek yaptığımız temizliklerde, doğal dokuya zarar vermemeye çok özen gösterdik. Denize düştükten belli bir süre sonra atıkların üzerine canlılar yuva yapmaya başlıyor. Temizliğe başlamadan önce, atıkların üzerindeki yuva alanlarını video ve fotoğraf çekerek tespit ettik. Temizliğe başlarken de atıklar yukarıya çıkartılmadan mümkün olduğunca su altında bu canlılardan arındırmaya çalıştık. Topluluk olarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu tarz sosyal sorumluluk etkinliklerine devam edeceğiz."



Temizlik çalışmasına, TÜ öğretim üyeleri Gülsün Memi ve Ezgi Baltacı da katılarak öğrencilere destek verdi.



