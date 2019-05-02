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Öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi

Haliliye İlçesine bağlı Akçalı İlkokulu öğrencileri, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
Öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi

Haliliye İlçesine bağlı Akçalı İlkokulu öğrencileri, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinden Muhammet Eray Hastaoğlu’a makamını temsili olarak devretmişti. 23 Nisan Başkanı Hastaoğlu’nun o gün verdiği “Akçalı İlkokulu öğrencileri, Şanlıurfa’ya getirilmesi, tarihi ve turistik yerleri görmelerini istiyorum” talimatı üzerine gerekli çalışmalar yapıldı. Haliliye Belediyesine ait servisler, Haliliye İlçesine bağlı Akçalı kırsal Mahallesine giderek, Akçalı İlkokulu öğrencilerine, öğretmenleri ile birlikte Şanlıurfa’ya getirdi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın misafiri olarak kentteki tarihi ve turistik yerleri gezen Akçalı İlkokulu öğrencileri, Şanlıurfa Arkeolojik Müzesini de görme imkanı buldu.


Gün boyu kentte vakit geçiren öğrenciler, akşam saatlerinde tekrar servisler aracılığı ile Akçalı kırsal Mahallesine götürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
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