’Öğrenciler sağlıklı besleniyor’ projesi

Bilecik’in Osmaneli İlkokulunda bulunan minik öğrenciler, sağlıklı beslenme projesi kapsamında veliler tarafından evde yapılan sıcak çorba içerek derslerine başlıyorlar.

Osmaneli İlkokulun da miniklere sağlıklı beslenme alışkanlığını aşılamak ve tok karınla ders dinlemelerini sağlamak için güzel bir uygulama hayata geçirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan okul müdürü Şenol Altıntaş ’Öğrenci velilerimiz tarafından sabahları evlerinde pişirdikleri sıcak çorbaları, poğaça ve börek gibi yiyecekleri okula getiriyorlar. Öğrenciler beslenme saatinde bu çorbaları içtikten sonra hep birlikte derse devam ediyorlar" dedi.

Altıntaş “Çocuklar genellikle sabahları kahvaltı yapmadan okula geliyorlar. Bu nedenle velilerimizle bir karar aldık. Beslenme saatinde çocuklarımıza çorba, poğaça, börek gibi evlerinde yapıp getirdikleri yiyecekleri veriyoruz. Çocuklarımız böylece kahvaltılarını yapmış oluyorlar ayrıca en önemli öğünlerden bir tanesini de böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı aşılıyoruz hem de sağlıklı düzenli bir beslenme programıyla eğitimimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci velileri ise çocukların sabahları kahvaltı yapmadıklarını belirterek, “Çocuklar erken saatlerde okula geldikleri için kahvaltı yapmıyorlar. Burada arkadaşlarıyla güzel bir şekilde eğlenerek kahvaltılarını yapmış oluyorlar. Biz veliler olarak evlerde yaptıklarımız getirip tüm öğrencilere ikram ediyoruz bu projesi düşünüp hayata geçirenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Öğrenciler ise yapılan etkinliğin çok hoşlarına gittiğini söyleyerek, "Evde kahvaltı yapmıyoruz, annelerimizin evlerde hazırladıkları börekleri yiyoruz. Çorbalarımızı sağlıklı beslenerek derslerimize devam ediyoruz " ifadelerini kullandı.