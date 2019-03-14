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Öğrenciler sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Osmaneli İlkokulu öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı günü nedeniyle Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek ve kendi yaptıkları resimleri hediye etti.

14 Mart 2019 Perşembe 13:05
Öğrenciler sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Osmaneli İlkokulu öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı günü nedeniyle Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek ve kendi yaptıkları resimleri hediye etti.

 

Osmaneli İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Hasan Kurnaz ve öğrencileri, Hastane Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar makamında ile bir araya geldi. Başhekim Özyaşar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan öğrenciler, doktorlara ve sağlık çalışanlarına çiçek ve kendi yaptıkları resimleri takdim ettiler.

 

Hastane Başhekimi Özyaşar, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrencileri ve öğretmenlerine bu özel günde bizi unutmadıkları için teşekkür ederiz. Öğrenci arkadaşlarımızın içinden de doktor, hemşire ve sağlık çalışanları çıkacaktır. Geleceğin sağlıkçılarına bizi bu özel günümüzde unutmadıkları için teşekkür ederim. Bu vesileyle hastaların sağlığına kavuşması için meşakkatli görevleri üstlenen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım” dedi.

 

Sınıf öğretmeni Hasan Kurnaz ise “14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile hazırlanan eTwinning etkinliği, öğrencileri tıp mesleğinin başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının verdiği emeklere dikkat çekmek için yapıldığını söyledi.

 

Öğrenciler tüm hastane personeline hazırladıkları resimleri ve çiçekleri hediye ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:05
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