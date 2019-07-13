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Öğrenciler sabah namazında buluşuyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Söğütalan Köyü Yaz Kur’an Kursu öğrencileri sabah namazında buluşuyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:33
Öğrenciler sabah namazında buluşuyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Söğütalan Köyü Yaz Kur’an Kursu öğrencileri sabah namazında buluşuyor.


Kursa başlayan öğrencilere namaz ibadetinin önemini anlatan köy camii imamı Burhan Bilim, 20 öğrencisi ile her cumartesi sabah namazında buluşuyor. Burhan Bilim, ‘’5 hafta önce yaz kursumuz başladığında öğrencilerime namazın önemini anlattım. Haftada bir kere birlikte namaz kılmak istediğimi söyledim ve cumartesi gününü kararlaştırdık. 5 haftadır her cumartesi sabahı namaz öncesi Kur’an-ı kerim tTilaveti ile başlıyoruz, namazımızı kıldıktan sonra hep birlikte kahvaltı ediyoruz. Maksadımız çocuklara namazı sevdirmek’’ dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:33
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