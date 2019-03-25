0553 313 94 23

Öğrenciler projelerini sergiledi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:47
Öğrenciler projelerini sergiledi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan öğrencilerin sergilediği projeler, ziyaretçilerden tam not aldı.



TÜBİTAK 13. Ortaokul Araştırmaları Projeleri Yarışması kapsamında proje sergisi açıldı. ERÜ Süleyman Demirel Spor Salonu’nda açılan sergiye, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, "Bu sergiyi daha önce 10 defa Milli Eğitim Bakanlığı tertip etmişti. Biz TÜBİTAK olarak 3. Kez düzenliyoruz. 10 alanda yarışma düzenliyoruz ve Türkiye çapında bir yarışmadır. 12 bölge üzerinden sergilenen bir yarışmadır. Kayseri bölgesi de bunlardan bir tanesidir. Bu sene Türkiye genelinde 12 bini aşkın proje başvurusu aldık. Kayseri bölgesinde ise 500 tane proje başvurusu aldık. Bu başvurular ilk değerlendirmeden geçti ve her bölge için 100’er proje sergiye davet edildi" dedi.



ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da, "Enerjiniz ve bu tür projelere göstermiş olduğu bizi gelecek adına son derece mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçlerde lise ve üniversite yıllarınızda bu araştırma ruhunuzu oralara taşıyıp çok başarılı araştırmacılar olacağını ve ülkemize çok değerleri gururlar yaşatacağınıza eminiz" ifadelerini kullandı.



Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, "Gelecek, bu çocuklarımızın araştırmalarıyla ve projeleriyle kurtulacaktır. Gelecek onların çalışmalarıyla güzelleşecektir. Onlara güveniyoruz. Her sene katılım ciddi manada artıyor. Araştırmaların ve bu projelerin neticeleri alanlar kullanılmaya başlanıyor ve herkesin dikkatini çekiyor. Bu çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Bu organizasyona katkı sunan perde arkasında öğrencilerimizi yönlendiren öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların ciddi emekleri var. Çocuklarımıza ayrıca destek veren aileler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Geleceğimiz bu çocuklarımızla ve bu çocuklarımızın çalışmalarıyla güzel olacak" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:47
  1. sergi
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    1. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    2. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    3. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    4. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    5. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    6. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    7. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    8. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    9. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    10. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    11. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    12. Afganistan'da markette patlama!..
    13. Başkan Alıcık; “100 bin vatandaşımızın..
    14. Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir..
    15. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 18..
    16. Kepez’de drag yarışları heyecanı
    17. Kangal cinsi köpeği çalan hırsız..
    18. Miraç Kandili hangi gün?..
    19. Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına destek..
    20. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    21. "Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli..
    22. Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
    23. (Özel haber) Moldova Futbol..
    24. Öğrenciler projelerini sergiledi
    25. Mısır'da inşa ediliyor! Bittiğinde..
    26. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    27. Turuncu kitaplar braille baskısıyla..
    28. Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor
    29. Genç Uzman Onbaşının hayali ölüme..
    30. Binali Yıldırım eşiyle Gebze-Halkalı..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!