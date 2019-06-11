Öğrenciler piknik yaparak streslerini attı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Şehit Mehmet Özbek İlkokulu tarafından geleneksel yıl sonu pikniği şenliği düzenlendi.

Öğretmenleriyle birlikte sosyal etkinlik çerçevesinde düzenledikleri piknik havasında geçen şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrenciler, okul idaresi tarafından hazırlanan makarna yemeği öncesi ormanlık alanı andıran Kahta GAP Anadolu Lisesi bahçesinde küçük gruplar halinde toplandı.Sohbet ederek gönüllerince eğlenen öğrenciler, burada çeşitli oyunlar oynamayı da unutmadı.

Bu tür şenliklerle ile öğrencilerle olan bağı güçlendirmek adına düzenlediklerini belirten Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulu Müdürü Mehmet Reşat Şahin, “Bu sene başlattığımız piknik etkinliğini ileriki yıllarda da düzenlemeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimiz burada baya eğlendi. Birbirleriyle sohbet ederek çeşitli oynadı. Öğrencilerimiz ile gerçekleşen sohbetlerimizde piknik hakkında çeşitli program fikirleri de aldık. Öğrencilerimizden aldığımız fikirler ile ileriki yıllarda düzenlenecek olan şenliklerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kaynaşma adına düzenlenen bu etkinliğin çok verimli geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

Geleneksel yıl sonu pikniği şenliğine katılan Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, öğrenciler ile sohbet ederek pikniğin nasıl geçtiği ve ileriki yapılacak olan piknik şenliği hakkında öğrencilerden çeşitli görüşler aldı.

Düzenlenen geleneksel piknik şenliği, öğrencilerin piknik alanını temizlemesiyle sona erdi.