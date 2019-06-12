Öğrenciler okula şiirle veda etti

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler okullarına şiirle veda etti.

Samsat Zeynel Aslan İlkokulu öğrencileri sene sonu etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi ve okul öncesi yılsonu sergisi düzenledi.

Zeynel Aslan İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklere, Samsat Belediye Başkan vekili Ömer Yakaryılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Tepe, tarihini öğrenmek için geçmişin bilinmesi ve kültürünü bilmek için de yine geçmişte yaşamış büyüklerimizin hayatları ve eserlerini öğrenmenin şart olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise gerek şiirlerin yorumlanması gerekse sergilenen eserlerin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müdür Akın, "Okullarımızda eğitim öğretimin yanında öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Çeşitli sportif, kültürel ve el beceri ile öğrencilerimizi hem çağımızın hastalığı olan stresten uzaklaştırmakta hem de birer beceri kazanmalarını sağlamaktayız" diye konuştu.