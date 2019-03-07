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Öğrenciler NASA ile buluştu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde ortaokul öğrencileri NASA ile buluştu.

07 Mart 2019 Perşembe 15:47
Öğrenciler NASA ile buluştu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde ortaokul öğrencileri NASA ile buluştu.

 

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri NASA’da görevli Türk bilim adamı Astronomi ve uzay bilimci Umut Yıldız ile görüntülü konferans yaptı. Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adem Albayrak’ın girişimi ile gerçekleşen görüntülü konferansa Türkiye’den 4 ortaokul ve 4 üniversite katıldı.

 

Uzay ve bilim alanında konferans verildikten sonra Türk bilim adamı Umut Yıldız öğrencilerden soru aldı. Öğrencilerden ilginç ve düşündürücü sorular alan Yıldız, şaşkınlığını dile getirdi. Öğrencilerin ilgi ve alakasından çok memnun olduğunu belirterek konferansı sonlandırdı. Okul Müdürü Mehmet Akif Sarıyıldız, “Okulumuzda böyle bir etkinliğin yapılması beni çok mutlu etti. Öğrencilerin ilgisi tek tek gözlerinden okunuyordu. Öğrencilerimizin sordukları sorulardan şunu fark ettim ki gelecek çok daha güzel olacak. Teknik olarak oldukça uğraş verdik ama sonucun verimli olması bizleri sevindirdi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:47
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