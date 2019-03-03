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Öğrenciler Mehmetçikler için 1 ton portakal sattı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde Şehit Yunus Emre Aral İlkokulu 3.

03 Mart 2019 Pazar 11:59
Öğrenciler Mehmetçikler için 1 ton portakal sattı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde Şehit Yunus Emre Aral İlkokulu 3. sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte satın aldıkları 1 ton portakalı Afyonkarahisar semt pazarında satarak, elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.


Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi Şehit Yunus Emre Aral İlkokulu 3. sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte yaptıkları anlamlı projeyle Mehmetçik Vakfına bağışta bulundular. Okul öğretmenlerinden Ömer Sezer, öğrencileriyle birlikte 1 ton portakal alarak Afyonkarahisar semt pazarında satışa çıkardı. Öğretmen ve öğrenciler pazarda gün boyu 70 kasa portakalı satmak için çaba sarf etti. Elde ettikleri geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar. Kısa sürede tükenen portakallara vatandaşlar yoğun ilgi göstererek öğrencilere teşekkür etti.


Öğrencileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza atmak istediklerini belirten öğretmen Ömer Sezer, "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan kahraman askerlerimizin yanında olmak için bu projeyi oluşturduk. Öğrencilerimizle beraber portakal satarak gelirini Mehmetçik Vakfına hediye edeceğiz. Amacımız dinini, vatanını, milletini ve bayrağını seven güzel bir nesil yetiştirmek. Buradan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar" dedi.



"Şehadete hazır bir milletin fertleriyiz"


Öğretmen ve öğrencilere anlamlı projelerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Murat Öner de her zaman şehadete hazır bir millet olduklarını söyledi. Öner, "Beldemizdeki Şehit Yunus Emre Aralı İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz Mehmetçik Vakfı yararına bir farkındalık, duyarlılık oluşturmak amacıyla bugün Afyonkarahisarımızın pazar yerine geldiler ve burada portakal satışı yapıyorlar. Elde edilen gelirin tamamı Mehmetçik Vakfımıza bağışlanacak. Bu vesile ile öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Vatanımız, milletimiz, devletimiz için hepimiz her an şehadetin hazır bir milletin fertleriyiz" diye konuştu.



"Herkes birer kilo alsa yeter"


Portakal satın alarak öğrencilere destek olan Osman Temel de "Küçük kardeşlerimiz pazar içinde bir bağırış içindeydi. Biz de merak ettik geldik bir baktık. Mehmetçikler için portakal satıyorlar. Hatta tek tek özenle seçmişler. Biz de onlara destek amaçlı gücümüzün yettiği kadar satın aldık. Tüm halkı da bekliyoruz. Mehmetçikler için küçük kardeşlerimiz bağırıyor onlara yardım olsun herkes birer kilo alsa yeterli olur" ifadelerini kullandı.


Son olarak öğrencilerde Onurhan Sevinç ise anlamlı bir projede yer aldığı için çok sevinçli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:


"Bu projeyi ordumuza destek vermek için yaptık. Onları çok seviyoruz. Onlar her gün her gece soğukta dağda geziyorlar. Her yerde görev yapıyorlar. Onlara destek olmak için portakal satıyoruz. Gelirimizi Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağız. Onları çok seviyoruz. Onlara yardım edeceğiz."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:59
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