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Öğrenciler, “Kök Hücre Bağışı" konusunda bilgilendirildi

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde öğrencilere “Kök Hücre Bağışı" konularında bilgiler verildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:16
Öğrenciler, “Kök Hücre Bağışı" konusunda bilgilendirildi

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde öğrencilere “Kök Hücre Bağışı" konularında bilgiler verildi.


Bartın Üniversitesi Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen seminer, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülkemizin sürdürülebilir kan temininin sağlanmasında herkese ayrı ayrı görevler düştüğünü söyledi. Rektör Uzun, “Ülkemizde her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu noktada kan veren can veriyor ve önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Ülkemizde gün geçtikçe bu farkındalığın artması oldukça mutluluk verici. Öğrencilerimiz de kan bağışı konusunda oldukça özverili ve gayretli. Kendilerini bir kan bağışçısı olarak tebrik ediyorum.” dedi.


TÜRKÖK Projesi anlatıldı


Seminerde konuşan Kök Hücre Kazanım Uzmanı Adem Budayoğlu, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) hakkında bilgi vererek “Bu merkez tarafından yürütülecek olan TÜRKÖK Projesi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. TÜRKÖK Projesi kapsamında 7 Kasım 2013 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokolde belirtilen hedefin tamamlanmasının ardından 16.06.2015 tarihinde hedefler revize edilerek yeni protokol yürürlüğe girmiştir. TÜRKÖK Projesi ile Türkiye’de hematopoetik kök hücre nakli gereken ve verici bekleyen hastalar ile gönüllü vericilere ait doku grubu bilgilerinin depolandığı Ulusal Kemik İliği Bankası (UKİB) kurulması, bu bankaya gönüllü olarak kök hücre bağışlamak isteyen bağışçı adaylarının bulunması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.


Kök hücre bağışı hakkında bilgi verildi


Budayoğlu, “Kimler kök hücre bağışçısı olabilir?” ve “Kök hücre bağışı alınan bölgeler nerelerdir?” sorularına da cevap vererek “18-50 yaşlarında ve bilgilendirilmiş onam vermiş olan sağlıklı birey olma koşulu aranmaktadır. Bu koşulların sağlanması durumunda kişi kök hücre bağışında bulunabilir. Kök hücre bağışında bulunmak isteyen bir kişi nerede bağışta bulanacağı ile ilgili bilgiyi Türk Kızılayı internet sitesinden kolayca ulaşabilirler.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:16
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