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Öğrenciler KO-MEK mutfağında mancarlı pide yaptı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri KO-MEK mutfağını ziyaret ederek mancarlı pide yapmayı öğrendi.

26 Şubat 2019 Salı 16:19
Öğrenciler KO-MEK mutfağında mancarlı pide yaptı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri KO-MEK mutfağını ziyaret ederek mancarlı pide yapmayı öğrendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri, KO-MEK Mutfağına konuk oldu. Mancarlı pide yapan öğrenciler kendileri için düzenlenen etkinliğe katıldı.


Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, eğitmenleriyle birlikte KO-MEK Köseköy Kurs Merkezi’ne konuk oldu. 17-35 yaş arasındaki 45 özel öğrenci KO-MEK Mutfağında Kandıra’nın ülkeye mal olmuş ünlü Mancarlı Pidesini yapmayı öğrendi. KO-MEK Usta öğreticilerinin gözetiminde hamur açan öğrenciler, başarıları ile alkışları hak etti.


Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitmeni Emel Ulukut, KO-MEK’in öğrencileri için düzenlediği etkinlik için teşekkür etti. KO-MEK’te son derece güzel karşılandıklarını ve ağırlandıklarını söyleyen Ulukut, “Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerimiz için sosyal sorumluluk projesi kapsamında diğer bireylerle iletişim halinde olmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliğimiz için KO-MEK’ten davet aldık. Çocuklarımız için mutfaklarını açtılar ve son derece eğlenceli bir etkinlik düzenlediler. Bu güzel ve anlamlı faaliyet için çok teşekkür ederiz” dedi.


KO-MEK Türk Mutfağı Branşı Usta öğreticisi Halide Gülen Aksüt ise, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini KO-MEK Mutfağında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özel öğrencilerin topluma kazandırılması ve onların da toplum içinde hak ettikleri şekilde yaşam bulmasının önemine değinen Aksüt, “Mutfağımızda onlarla birlikte Mancarlı Pide yaptık. Birlikte eğlendik. Bizler de onlar sayesinde son derece güzel bir gün geçirdik. Onların yaşam sevincine ortak olduk. Büyükşehir Belediyemize özel öğrencilerimize verdiği değer için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:19
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