0553 313 94 23

Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri, tasarrufa ve bilinçli tüketime dikkati çekmek amacıyla kaldırımlara, boyalarla çeşitli uyarı yazıları yazdı

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:06
Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, kentin en kalabalık caddelerinde kaldırımlara uyarı yazıları yazarak tasarruf ve bilinçli tüketime dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Değerler Hareketi Projesi'ne destek olmak isteyen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre bilinci ve tüketime ilişkin proje hazırladı.

Öğrenciler "Yere Bak Geleceği Gör" projesi kapsamında, tasarruf, bilinçli tüketim ve çevre temizliğine ilişkin sözleri, öğretmenleri eşliğinde boyalarla kentin en işlek caddelerinde kaldırımlara yazdı. Öğrenciler, projeyle temiz bir dünya, temiz bir Afyonkarahisar için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Öğrenci ve öğretmenlerin, sokaklara taşıdığı tasarruf ve temiz çevre hareketi, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Proje hakkında bilgi veren Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sinem Özbudak, tasarruf bilincinin küçük yaşlarda oluşması gerektiği gerçeğinden hareketle, Cumhurbaşkanlığının tasarruf konulu genelgelerini de temel alarak "Yere Bak Geleceği Gör" projesinin hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında tasarrufun önemine dikkati çekerken, çevre bilinci, temiz doğa ve israftan kaçınılması konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Özbudak, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, dünyamızın hızla kirlenmesi bizi bu projeye yöneltti. Hem bu konularda bir duyarlılık yaratmak hem de öğrencilerimizin bu bilinci yaşayarak edinmesi amacıyla Afyonkarahisar sokaklarını renklerimiz ve sözlerimizle donattık. İlk aşamada sadece en işlek caddeleri seçmiş olsak da projemiz boyunca ulaştığımız sokakları ve insanların sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

Öğretmen Mehmet Katrancıoğlu da projenin uygulanması sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Birçok kişinin projeye destek olmak için yardım teklif ettiğini ifade eden Katrancıoğlu, esnafın dükkanlarının önüne de bu yazılardan yazılmasını kendilerinin talep ettiğini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:06
  1. Afyonkarahisar
  2. Cumhuriyet İlkokulu
  3. çevre bilinci
  4. öğrenci
  5. Tasarruf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vida, Fabri'nin yanına gidiyor!
    1. Vida, Fabri'nin yanına gidiyor!
    2. Tartıştığı bacanağını sokak ortasında..
    3. Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla..
    4. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    5. Rusya'dan İsrail'e "provokasyon"..
    6. Kabızlık derdi
    7. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    8. Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele zirvesi
    9. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım..
    10. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    11. "Yaptırımlar devam ettiği sürece..
    12. Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıya..
    13. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    14. Endonezya’daki tsunami
    15. "Metin Akpınar Bey'in 'Milletimden..
    16. Rusya'dan İsrail'e büyük şok!
    17. 2018'de hazır giyim harcamaları 165..
    18. Saadet Partisi belediye başkan..
    19. Miniklerin kulaklarını koruyun
    20. Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu