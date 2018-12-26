Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, kentin en kalabalık caddelerinde kaldırımlara uyarı yazıları yazarak tasarruf ve bilinçli tüketime dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Değerler Hareketi Projesi'ne destek olmak isteyen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre bilinci ve tüketime ilişkin proje hazırladı.

Öğrenciler "Yere Bak Geleceği Gör" projesi kapsamında, tasarruf, bilinçli tüketim ve çevre temizliğine ilişkin sözleri, öğretmenleri eşliğinde boyalarla kentin en işlek caddelerinde kaldırımlara yazdı. Öğrenciler, projeyle temiz bir dünya, temiz bir Afyonkarahisar için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Öğrenci ve öğretmenlerin, sokaklara taşıdığı tasarruf ve temiz çevre hareketi, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Proje hakkında bilgi veren Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sinem Özbudak, tasarruf bilincinin küçük yaşlarda oluşması gerektiği gerçeğinden hareketle, Cumhurbaşkanlığının tasarruf konulu genelgelerini de temel alarak "Yere Bak Geleceği Gör" projesinin hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında tasarrufun önemine dikkati çekerken, çevre bilinci, temiz doğa ve israftan kaçınılması konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Özbudak, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, dünyamızın hızla kirlenmesi bizi bu projeye yöneltti. Hem bu konularda bir duyarlılık yaratmak hem de öğrencilerimizin bu bilinci yaşayarak edinmesi amacıyla Afyonkarahisar sokaklarını renklerimiz ve sözlerimizle donattık. İlk aşamada sadece en işlek caddeleri seçmiş olsak da projemiz boyunca ulaştığımız sokakları ve insanların sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

Öğretmen Mehmet Katrancıoğlu da projenin uygulanması sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Birçok kişinin projeye destek olmak için yardım teklif ettiğini ifade eden Katrancıoğlu, esnafın dükkanlarının önüne de bu yazılardan yazılmasını kendilerinin talep ettiğini bildirdi.