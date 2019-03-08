Öğrenciler Kadınlar Gününe özel önce yürüdü sonra kitap okudu

Alaşehir Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık yürüyüşü geniş bir katılımla yapıldı. Yürüyüş sonunda katılımcılar ilçede yürütülen ’Pek ala okuyoruz’ projesine destek vermek için 30 dakika boyunca kitap okudu. Yürüyüş sırasında yapılan makyajla şiddet gören kadınları canlandıran 6 kız öğrenci ise ilgi odağı oldu.

Alaşehir Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne ilçede bulunan okullar da 10’ar öğrenci ile destek verdi. Yürüyüşe Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Belediye başkan vekili Muammer İbişoğlu öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinden başlayan farkındalık yürüyüşü Sevgi Yolu üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı yürüyüş sonrası, Cumhuriyet Meydanında Alaşehir Kaymakamlığı tarafından bu yıl başlatılıp, devam eden “Pek ala okuyoruz"projesi kapsamında 30 dakika kitap okundu.

Öğrenciler yürüyüş süresince kadına yönelik şiddete karşı söylemlerin yer aldığı dövizleri taşıdı. “Emeğimiz, bedenimiz kimliğimiz bizimdir", "Çiçeği kendine al huzur bizimdir", "Kadın mücadelesi özgürlüğü yeşertir", "Kadınlar karanlığı aydınlatacak", "Vardık varız var olacağız", "Sevgi sadece yürek ister" şeklinde sloganlar atan katılımcıların arasında 6 kız öğrencinin yapılan makyajlarla şiddet gören kadınları canlandırması ilgi çekti.

Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurten Kocakabak, "Okulumuzda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları etkinlikleri kapsamında, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın haklarını dile getirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmaktı." dedi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ise, "Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz öğretmen ve öğrencileri günün anlam ve önemine dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlemişler. Yürüyüşteki amaç kadının dünyadaki yeri ve değerinin vurgulanması olarak seçilmiş. Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe ilçemizde bulunan diğer okullar da 10’ar öğrenci ile destek oldu." diye konuştu.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Eğitim öğretim yılı başında Alaşehir Kaymakamımız tarafından başlatılan ’Pek ala okuyoruz’ projesi kapsamında yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Meydanı’nda, 30 dakika boyunca kitap okuyarak projeye destek de vermiş olduk." şeklinde konuştu.