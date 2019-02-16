Öğrenciler jandarmayı tanıdı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelleri okulları ziyaret ederek, jandarma mesleği hakkında bilgi verdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelleri okulları ziyaret ederek, jandarma mesleği hakkında bilgi verdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personeller Tut İlçesi Akçatepe İlkokulu, Akçatepe Ortaokulu, Yaylımlı Köyü Şehit J. Er Onur Boztemir Ortaokulunu ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gecen ziyaretlerde jandarma personeli jandarma mesleği hakkında öğrencilere bilgi vererek, sorularını cevapladı.

Ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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